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Дженніфер Лопес приміряла гарячі образи в новому кліпі: відео

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Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / Кадр з кліпу

Американська співачка Дженніфер Лопес потішила прихильників новим запальним треком "Dinero". До пісні артистка зняла не менш гарячий кліп.

Відео нового кліпу Дженніфер Лопес опублікували 24 травня. Менш, ніж за добу трек набрав майже півмільйона переглядів. Саму пісню "Dinero", що в перекладі означає "гроші", співачка записала з хіп-хоп виконавцями DJ Khaled та Cardi B.

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Хоч ролик вийшов в чорно-білих кольорах, він став не менш пікантним. Співачка обрала для кліпу кілька спокусливих образів. Зокрема, Дженніфер Лопес постала у мереживній білизні та халаті, готуючи ребра на грилі. В іншому епізоді артистка грайливо позує в басейні. Не обійшлось і без сцен в ліжку – Дженніфер Лопес з Cardi співали та пританцьовували на великому ліжку. 

Окрім цього, співачка показала запальний танець з чоловіками. Відео вийшло не тільки гарячим, але й динамічним. 

Дивіться відео кліпу Дженніфер Лопес на пісню "Dinero":

 

Теги: LifeStyle Музика Дженніфер Лопес
Джерело: 24 Канал
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