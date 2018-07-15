Дженніфер Лопес засвітила стрункі ноги в яскравій міні-сукні: фото

48-річна Дженніфер Лопес сходила на побачення зі своїм бойфрендом Алексом Родрігесом. Для зустрічі артистка обрала яскраву міні-сукню.

Дженніфер Лопес у 48 років може похизуватись розкішною фігурою. Однак стрункі форми зірки – результат наполегливих тренувань, якими співачка хизується у соціальній мережі.

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Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo) 7 Лип 2018 р. о 2:38 PDT

На особисте життя знаменитість теж не може скаржитись, адже вже рік вона зустрічається з 42-річним бейсболістом Алексом Родрігесом, з яким вже встигла придбати розкішні апартаменти в Нью-Йорку та поїхати на відпочинок з дітьми. Закохані не тільки спільно мандрують, але й ходять до спортивного залу. Папараці підловили Дженніфер Лопес, яка одразу після спільного тренування з бойфрендом вирушила на побачення.

Варто зазначити, що для вечері з Алексом Родрігесом співачка обрала дуже яскравий образ. Дженніфер Лопес пройшлась до авто у червоній міні-сукні від Michelle Mason, яка відкривала її стрункі ноги. Взуття на підборах та стильна сумка доповнили ефектний "лук" артистки. Дженніфер Лопес заплела волосся у хвіст та зробила ідеальний макіяж.

Допис, поширений 2Hilarious (@2hilarious) 14 Лип 2018 р. о 9:59 PDT

Допис, поширений StorageBlue (@storagebluetv) 14 Лип 2018 р. о 8:24 PDT