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Дженніфер Лопес засвітила стрункі ноги в яскравій міні-сукні: фото

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Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / Фото із соцмереж

48-річна Дженніфер Лопес сходила на побачення зі своїм бойфрендом Алексом Родрігесом. Для зустрічі артистка обрала яскраву міні-сукню.

Дженніфер Лопес у 48 років може похизуватись розкішною фігурою. Однак стрункі форми зірки – результат наполегливих тренувань, якими співачка хизується у соціальній мережі. 

Читайте також: 48-річна Дженніфер Лопес вразила ідеальним пресом в стильному образі: фото

 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

На особисте життя знаменитість теж не може скаржитись, адже вже рік вона зустрічається з 42-річним бейсболістом Алексом Родрігесом, з яким вже встигла придбати розкішні апартаменти в Нью-Йорку та поїхати на відпочинок з дітьми. Закохані не тільки спільно мандрують, але й ходять до спортивного залу. Папараці підловили Дженніфер Лопес, яка одразу після спільного тренування з бойфрендом вирушила на побачення.

Варто зазначити, що для вечері з Алексом Родрігесом співачка обрала дуже яскравий образ. Дженніфер Лопес пройшлась до авто у червоній міні-сукні від Michelle Mason, яка відкривала її стрункі ноги. Взуття на підборах та стильна сумка доповнили ефектний "лук" артистки. Дженніфер Лопес заплела волосся у хвіст та зробила ідеальний макіяж. 

 

 

 

Теги: LifeStyle Дженніфер Лопес Музика
Джерело: 24 Канал
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