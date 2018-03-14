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Дженніфер Лоуренс розповіла, чому не любить секс

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Дженніфер Лоуренс розповіла, чому не любить секс
Дженніфер Лоуренс розповіла, чому не любить секс / Фото з відкритих джерел

Відома американська акторка Дженніфер Лоуренс зізналася, що не любить секс через гермофобію – страх перед мікробами та інфекціями.

27-річна зірка фільму "Червоний горобець" зізналася, що частіше говорить про секс, ніж ним займається, йдеться у виданні The Sun.

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"Я завжди розповідаю, як я хочу сексу, але якщо глянути на моє сексуальне минуле, то секс в мене був лише з перевіреними бойфрендами. Я кажу, як мені це подобається, хоча насправді не займаюся цим. Я гермофоб, а пеніс – небезпечний, тому я завжди перевіряю бойфрендів на відсутність венеричних захворювань", – заявила Лоуренс.

Незважаючи на свої погляди про секс, Дженніфер Лоуренс сподівається зустріти справжнє кохання.

"Зараз я не перебуваю у стосунках, і в мене дуже давно не було сексу. Але я хотіла би зустрічатися з кимось. Тому що бути самотньою – важко", – зізналася акторка.

Варто додати, раніше Дженніфер Лоуренс зустрічалася з режисером Дарреном Аронофскі, але в листопаді минулого року вони розійшлися.

Нагадаємо, взимку акторка з'явилася на прем'єру фільму "Червоний горобець" у відвертій сукні, чим викликала обурення у критиків.

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Секс Дженніфер Лоуренс
Джерело: 24 Канал
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