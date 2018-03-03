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Дженніфер Лоуренс знялась для кампейну весняної колекції Dior

518 Читать новость на русском
Дженніфер Лоуренс для Dior Magazine
Дженніфер Лоуренс для Dior Magazine / www.fashiongonerogue.com

Голлівудська актриса Дженніфер Лоуренс взяла участь у модному фотосеті для весняного випуску журналу Dior Magazine. Зірка приміряла декілька casual-образів весни 2018.

Про це пишуть на сайті видання.

Журнал Dior Magazine щосезону випускається Будинком моди Dior, щоб показати найактуальніші тренди прийдешньої пори року. Як можна побачити в кампейні, яку представила Лоруенс, "маст-хев" весни 2018 – оверсайз-светри, тренчі та кепі.

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Автором модної фотозйомки стала француженка Бригіта Лякомб.

Теги: LifeStyle Мода Голлівуд Кіно Дженніфер Лоуренс
Джерело: 24 Канал
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