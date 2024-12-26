Джерела в уряді Азербайджану підтвердили збиття літака Embraer 190 ракетою Росії, – ЗМІ

В уряді Азербайджану 26 грудня підтвердили, що Embraer 190, який впав у Казахстані за день до цього, дійсно був збитий російською ракетою. Це була зброя класу "земля – повітря".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews. Інформацію журналістам про причину падіння літака під Актау надали джерела обізнані в питанні.

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Що кажуть в уряді Азербайджану про авіакатастрофу

Джерела в уряді Азербайджану ексклюзивно підтвердили Euronews, що російська ракета була випущена по рейсу 8432 під час роботи ППО по безпілотниках, що фіксували над Грозним. Уламки цієї зброї вибухнули поруч із літаком у польоті, вразивши пасажирів і екіпаж повітряного судна.

Азербайджанські урядові джерела також повідомили журналістам, що пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в жодному з російських аеропортів, попри запити пілотів про аварійну посадку. Пілотам наказали летіти через Каспійське море до Актау в Казахстані.

Згідно з даними співрозмовників, системи GPS-навігації літака були заглушені на всій траєкторії польоту над морем.

Азербайджанське видання AnewZ, з посиланням на джерела в Баку, також пише, що ракета була випущена із ЗРК "Панцир-С".

Якщо ці попередні дані підтвердяться, це буде другий випадок за десятиліття, коли російські збройні сили знищують комерційний літак після катастрофи MH17 в Україні. Цього разу серед постраждалих як громадяни Росії, так і сусідніх країн.

До слова, літак AZAL впав у районі Актау у Казахстані вранці 25 грудня. Однією з найперших версій про причини авіакатастрофи повітряного судна було "зіткнення зі зграями птахів".

Однак згодом ця гіпотеза не підтвердилася, адже на фото та відео, які ширили пасажири літака, було чітко видно отвори на фюзеляжі, що утворилися нібито після атаки повітряного судна зброєю.

Внаслідок цієї авіакатастрофи загинуло 38 людей, в тому числі й 2 пілоти. Серед загиблих не було громадян України, що підтвердили в МЗС. Вижити вдалося 32 людям, в тому числі 3 членам екіпажу та 2 дітям. 29 постраждалих доправили до медичних закладів для подальшого лікування.