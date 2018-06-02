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Джессіка Альба прикрасила обкладинку глянцю в ретро-образах: яскраві фото

490 Читать новость на русском
Джессіка Альба для InStyle
Джессіка Альба для InStyle / www.instyle.com

Голлівудська актриса та модель Джессіка Альба стала обличчям липневого випуску видання InStyle. Для фотосету зірка приміряла декілька дуже стильних та ефектних ретро-образів.

Джессіка Альба стала обличчям видання в честь прем’єри нової стрічки "Погані хлопці", у якій актриса виконала одну з головних ролей. Прем’єра спін-оффу запланована на 9 листопада 2018 року.

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Кіноактриса для нової фотоісторії приміряла декілька дуже стильних ретро-образів: сукні з паєтками, блискучі костюми, масивні прикраси та гостроносі підбори. Образи завершували кучерява зачіска і яскравий макіяж. Автором соковитої фотосесії став Антоні Маул.


Джессіка Альба для InStyle


Джессіка Альба для InStyle


Джессіка Альба для InStyle


Джессіка Альба для InStyle


Джессіка Альба для InStyle


Джессіка Альба для InStyle


Джессіка Альба для InStyle

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Мода
Джерело: InStyle
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