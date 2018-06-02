Джессіка Альба прикрасила обкладинку глянцю в ретро-образах: яскраві фото

Голлівудська актриса та модель Джессіка Альба стала обличчям липневого випуску видання InStyle. Для фотосету зірка приміряла декілька дуже стильних та ефектних ретро-образів.

Джессіка Альба стала обличчям видання в честь прем’єри нової стрічки "Погані хлопці", у якій актриса виконала одну з головних ролей. Прем’єра спін-оффу запланована на 9 листопада 2018 року.

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Кіноактриса для нової фотоісторії приміряла декілька дуже стильних ретро-образів: сукні з паєтками, блискучі костюми, масивні прикраси та гостроносі підбори. Образи завершували кучерява зачіска і яскравий макіяж. Автором соковитої фотосесії став Антоні Маул.



Джессіка Альба для InStyle



Джессіка Альба для InStyle



Джессіка Альба для InStyle



Джессіка Альба для InStyle



Джессіка Альба для InStyle



Джессіка Альба для InStyle



Джессіка Альба для InStyle