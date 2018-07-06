Джессіка Альба відверто розповіла про сексуальні домагання в її акторській кар’єрі

Голлівудська зірка Джессіка Альба, яка почала зніматись в кіно ще у 13-річному віці, заявила про постійні сексуальні домагання зі сторін різних постатей в кінематографі.

Про це вона розповіла в інтерв’ю для телеканалу CNN.

На запитання журналістів про те, чи доводилось їй стикатись з харасментом в творчому житті, актриса відповіла ствердно.

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Звичайно, були (сексуальні домагання, – 24 канал), причому постійно. Молода актриса, яка виросла в кінобізнесі, повинна прийняти цей стан речей як факт. Було багато різних історій. Я знімаюся в кіно з 12 років. Як мені було – тільки уявіть!,

– відповіла Джессіка.

Щодо домагань скандальної особи в кіноіндустрії Гарві Вайнштейна, зірка додала, що, на щастя, вона уникла сумного досвіду багатьох колег: "Я ніколи не залишалася з ним наодинці: ми зустрічалися на прем'єрах та інших заходах, де було багато людей".

37-річна жінка підсумувала, що разом зі своїм чоловіком Кешем Уорреном намагатиметься частіше розмовляти з власними дітьми про харасмент в суспільстві. Їх у зіркового подружжя троє: 10-річна Онор Марі Уоррен, 6-річна Хейвен Гарнер Уоррен і 6-місячний Хейз Альба Уоррен.

Допис, поширений Jessica Alba (@jessicaalba) 17 Лют 2018 р. о 2:04 PST

"Я була в різних ситуаціях, тому мені важливо розповісти дочкам про це. Потрібно знати, що ситуацію слід контролювати. Завжди є попереджувальні знаки і почуття самозбереження – до всього цього потрібно придивлятися і прислухатися. З сином, ймовірно, потрібно буде говорити якось інакше", – зауважила зірка.

Хто така Джессіка Альба? Американська актриса та успішний меценат за свою творчу кар'єру зіграла у більше ніж 30 кінострічках та в безлічі ток-шоу. Жінка неодноразово знімалась у відвертих фотосесіях та брала участь у різних проектах. В кіноактриси був серйозний роман з актором Майклом Уезерлі, який був старший від неї на 12 років. Через деякий час після заручин вони розійшлись. У 2008 році після трьох років стосунків Джессіка Альба одружилась на Кешеві Уоррену.