Трамп обрав кандидата на віцепрезидента: той дізнався про це лише за 20 хвилин до оголошення

Дональд Трамп офіційно став кандидатом у президенти США та обрав кандидата на пост віцепрезидента. Так, своїм імовірним віцепрезидентом він оголосив сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса.

Про це Трамп написав у власній соцмережі Trump Social. Цікаво, що сам Ді Венс дізнався про посаду ймовірного віцепрезидента за 20 хвилин до оголошення у мережі.

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Трамп обрав свого віцепрезидента

У мережі Трамп повідомив, що після "тривалих міркувань" обрав Ді Венса як свого кандидата у віцепрезиденти. Трамп також відзначив заслуги кандидата у віцепрезиденти: служба в морській піхоті США, робота у фінансовій сфері та ІТ, юридична освіта.

Як віцепрезидент, Ді Венс буде й далі боротись за Конституцію, підтримувати наших військових і робитиме все, щоб повернути Америці велич,

– написав Трамп у мережі.

Як пишуть у ЗМІ, про своє обрання Ді Венс дізнався за 20 хвилин до оголошення у мережі. Як пише NBC News із посиланням на джерело, Трамп зателефонував йому буквально перед тим, як публікувати допис.

Трамп зателефонував Венсу з новиною про те, що обирає його своїм напарником за 20 хвилин до того, як оголосив про це в соціальних мережах.

Віцепрезидентка Камала Гарріс зв'язалася з Венсом і залишила повідомлення, щоб привітати його з перегонами та висловити надію, що вони зможуть зустрітися під час дебатів віцепрезидентів, запропонованих CBS News,

– пишуть у ЗМІ.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон під час з'їзду Республіканської партії ввечері 15 липня офіційно оголосив, що Дональд Трамп і Джей Ді Венс є кандидатами у президенти та віцепрезиденти відповідно. Окрім того, старший радник Трампа Джейсон Міллер за лічені хвилини після цього опублікував у мережі фотографію нового дизайну літака Трампа з прізвищами обох кандидатів "Trump – Vance 2024".

Що відомо про Ді Венса

Ді Венс є одним з найбільших критиків надання допомоги Україні, а також вимагає замороження "територіальних суперечок". Так, він вважає, що український "конфлікт" вимагає закріплення нейтралітету України, що є "фундаментальною річчю", про яку Росія оголосила від початку.

Крім того, Ді Венс неодноразово закликав блокувати допомогу Україні, а США пропонував зайнятися питаннями "забезпечення безпеки власного кордону". Також політик критикував постачання зброї в Україну й через те, що це не дозволяє конкурувати з Китаєм.

Також кандидат у віцепрезиденти США підтримує проведення переговорів з Путіним, а його інтерв'ю Такеру Карлсону він назвав таким, що дійсно "вражає".

Ді Венс вважає, що плани України повернутися до кордонів 1991 року – нереалістичні, а твердження про те, що все населення України одноголосно підтримує протистояння Росії – "безглуздим і абсурдним".

З-поміж іншого Ді Венс є прихильником заборони на аборти й виступає проти спільноти ЛГБТК+.