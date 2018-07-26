Джіджі Хадід стала зіркою бренду Missoni: стильні фото
Американська модель Джіджі Хадід знялася в рекламній фотосесії нової колекції італійського бренду Missoni. Нова зйомка справді вражає, оскільки в ній відмінно поєднались яскраві образи, натхненні рок-н-ролом і мальовничою місцевістю Ямайки.
Для фотосету 23-річна зірка приміряла трендові наряди сезону осінь-зима 2018 з колекції преміальної марки. Серед образів можна побачити об'ємні пончо, довгі кардигани і облягаючі максі-сукні.
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Джіджі Хадід для Missoni
Автором фотозйомки стала Харлі Вейр. Над новою фотосесією також працювала креативний директор Missoni Анжела Міссоні.
Джерело: 24 Канал
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