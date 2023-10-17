Поки без нового спікера: Палата представників США провалила перший раунд голосування

У Палаті представників США 17 жовтня відбулося голосування за обрання нового спікера. Зокрема, представники як республіканців, так і демократів не змогли набрати потрібних їм голосів.

Зокрема, від Республіканської партії, яка представлена більшістю у нижній палаті американського парламенту, конгресмен Джим Джордан не зміг набрати потрібної більшості голосів. Проти нього також проголосували 20 членів його партії.

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Палата представників США провалила голосування за спікера

Журналісти розповіли, що Республіканська партія висунула на вибори спікера Палати представників США Джима Джордана, водночас демократи – Хакіма Джеффріса. Усе голосування проводилося усно: конгресменів називали по іменах в алфавітному порядку, а вони у відповідь заявляли про свій вибір.

У підсумку Джордан отримав 200 голосів, тоді як лідер меншості Джеффріс – всі 212 голосів демократів.

Автори матеріалу наголосили, що у спробі отримати посаду спікера, республіканець Джордан мав завдання заручитися підтримкою всіх своїх колег-республіканців, крім трьох, за умови участі кожного члена Палати представників у голосуванні. Однак під час першого голосування 20 республіканців віддали свої голоси проти Джордана.

Після завершення першого туру голосування Палата представників одразу оголосила перерву. Водночас журналістам підтвердили, що Джордан готовий взяти участь у стільки наступних турів голосування, скільки буде необхідно для перемоги.

Журналістам також повідомили, що після першого невдалого туру голосування розпочнеться нове голосування. Водночас зараз Джордан веде переговори з тими, хто спочатку відмовився від підтримки, щоб схилити їх на свій бік.

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