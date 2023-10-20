Виступає проти допомоги Україні: Джордана втретє не обрали спікером Палати представників

У США знову провалили голосування за спікера Палати представників. Член Республіканської партії Джим Джордан не зміг набрати потрібну кількість голосів.

І знову фіаско. 20 жовтня Палата представників в американському Конгресі вкотре залишилася без спікера.

Дивіться також Маємо запас у пів року: чи вплине відставка Маккарті у США на підтримку України

Чим далі, тим менше підтримки

Голосування за спікера до нижньої палати Конгресу відбуваються вже втретє. Республіканець Джим Джордан набрав лише 194 голоси із 215 необхідних. Слід зазначити, що цього разу проти нього проголосувало більше однопартійців, ніж під час двух минулих голосувань. 18 жовтня під час чергових невдалих виборів Джордан набрав 199, а 17 жовтня за нього було 200 конгресменів.

Висуванець від демократів ( вони становлять меншість у Палаті представників) Хакім Джефріс набрав 210 голосів, що теж на два голоси менше, ніж він отримував за попередні голосування.

Наразі не відомо, чи планують проводити вибори на посаду спікера вчетверте, чи Палату представників очолюватиме й надалі тимчасовий спікер Патрік МакГенрі.

Чому в Палати представників немає спікера: що відомо

3 жовтня у Палаті представників США відбулося голосування за відставку тодішнього спікера-республіканця Кевіна Маккарті. За його усунення проголосували дві партії США. Це перша в історії відставка спікера Палати представників.

Клопотання за відставку Маккарті подав його однопартієць Метт Герц. Він звинуватив колегу у нібито "співпраці з демократами".

Місце спікера залишилося вакантним. Республіканська партія висунула у кандидати Джима Джордана, який виступає проти допомоги Україні та має зв'язки з експрезидентом США Трампом.

Джим Джордан заявляв, що він готовий взяти участь у стільки наступних турів голосування, скільки буде необхідно для перемоги.