Його серце завжди було з нами, – Зеленський відреагував на смерть Джиммі Картера

Увечері 29 грудня помер 39-й президент Сполучених Штатів Джиммі Картер. Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родині політика та усім американцям.

Зеленський зазначив, що глибоко цінує тверду відданість Картера християнській вірі та демократичним цінностям. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис українського президента в мережі Х.

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Що Зеленський сказав про Картера

У зв'язку зі смертю 39-го президента США Джиммі Картера Зеленський висловив щирі співчуття усім американцям та родині померлого.

Він був лідером, який служив Президентом у часи, коли Україна ще не здобула незалежність, проте його серце завжди було з нами, коли нам довелось битись за свободу,

– написав український глава держави.

Володимир Зеленський подякував за непохитну підтримку Джиммі Картером України у боротьбі з російською агресією та зазначив, що той присвятив своє життя миру у світі та захисту прав людини. А також додав, що мир має значення, а світ має залишатися у єдиному протистоянні тим, хто загрожує цим цінностям.