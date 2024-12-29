Помер 39-й президент США Джиммі Картер, йому було 100 років

Американському президентові Картеру було сто років. Він прожив найдовше за всіх лідерів США.

Біографи вважають, що Джиммі Картер був одним з найбільш недооцінених президентів США. У 1978 році він отримав Нобелівську премію миру.

Джиммі Картер боровся з раком шкіри

Причину смерті 39-го президента США не називають. Про смерть повідомив його син.

Останніми роками Картер лікувався від меланоми. Пухлини поширилися також на печінку та мозок. У лютому 2023-го стало відомо, що президент більше не лікуватиметься та буде вдома під наглядом працівників хоспісу.

Окрім того, що Джиммі Картер став найстарішим лідером США, він установив ще один рекорд. Але не сам, а з дружиною, Розалін Картер. Вони прожили в шлюбі понад 77 років – це найдовше з усіх американських президентів.

Розалін Картер померла торік у 96 років. Її похорон став останньою появою Картера на публіці.

Чим відомий Джиммі Картер

Картер був демократом. Але США на той час ставали все більш консервативними. Тож президент не затримався на посаді більше ніж на один термін. На зміну йому прийшов Рональд Рейган.

Фермер із невеликого містечка, який вирощував арахіс, ветеран ВМС США та губернатор штату Джорджія з 1971 по 1975 рік,

– так характеризують його життя до президентства журналісти.

Під час президентського терміну Картера була економічна криза, інфляція та безробіття. До того ж у 1979 році в Пенсильванії сталася найгірша катастрофа в історії американської ядерної енергетики. Як на лихо, очільник держави робив ставку саме на енергетику. Революція в Ірані порушила світові постачання нафти, постачання бензину скоротилися, а ціни різко зросли. Та аварія поставила під сумнів те, що ядерна енергетика стане безпечною альтернативою нафті та іншим видам викопного палива.

Також у 1979 році в Ірані захопили посольство США. 52 американці потрапили в заручники. Їх тримали 444 дні. У 1980 році США спробували провести операцію з їхнього звільнення. Вона провалилася, загинули вісім військових. Людей звільнили, тільки коли Картер пішов з посади, у 1981-му.

За місяць після захоплення заручників в Ірані СРСР вдерся в Афганістан. Картер запровадив ембарго на продаж зерна до Радянського Союзу та бойкотував Олімпійські ігри – 1980 у Москві.

Картера довго вважали президентом-невдахою.