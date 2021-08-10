Джип часів війни у В'єтнамі: ЗСУ отримає на озброєння нову техніку

Збройні сили України отримають на озброєння південнокорейські командно-штабні машини. Мовиться про локалізований південнокорейський KIA KM450.

Ця техніка є ліцензійною версією американського Kaiser Jeep M715 часів війни у В'єтнамі. Про це повідомляють 10 серпня.

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Українська армія отримає нову техніку

Ці автомобілі слугуватимуть базою для командно-штабних машин (КШМ) типу К1450-06, які мають замінити у ЗСУ КШМ Р-125 на базі УАЗ-3151,

– мовиться у повідомленні.

До речі, про надходження техніки повідомляли ще у 2019 році. Тоді "АрміяInform" повідомляла про ймовірну перспективу надходження нових машин KIA KM450. Нещодавно ж про заміну техніки розповів командувач Військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ генерал-майор Євген Степаненко. Він зазначив, що до кінця 2021 року "планують укомплектування бойових підрозділів модернізованими КШМ та КАЗ".

Проведення державних випробувань дослідних зразків командно-штабних машин К-1450-05 та К-1450-06 на сучасній автомобільній базі,

– додав про плани Степаненко.

Останні новини в ЗСУ: коротко

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Військові зі США прибули до Вінницької області для спільних навчань з українськими військовими. Також прибули 2 військово-транспортні літаки.

Ба більше, 9 серпня на Миколаївщині, на полігоні "Широкий лан", тривають військові навчання, які відвідав Володимир Зеленський.

Kaiser Jeep M715 взяли на озброєння військ США в 1965 році для заміни M37. З 1967 до 1969 року виготовили понад 33 тисячі автівок. У 1998 році розробили найбільш сучасний варіант під назвою KM450. Техніку взяли на озброєння й виробляли на експорт. КМ450 подібна до M715. Авто використовують для буксирування артилерійських установок та мінометів.