"Я б стежив за своїм меню": Байден дав пораду Пригожину, як зберегти життя

Після заколоту, який тривав аж один день, Євгеній Пригожин "загубився" десь між Мінськом та Москвою. Джо Байден дав йому цінну пораду.

Наразі президент США перебуває у Фінляндії. Там Байден провів спільну пресконференцію з фінським президентом Саулі Нііністьо.

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Там Байден прокоментував долю Пригожина.

На його місці я був би обережним з тим, що їм. Я б стежив за своїм меню. Якщо без жартів, хто знає. Я не знаю, я не думаю, що хтось із нас знає напевно, яке майбутнє чекає на Пригожина в Росії,

– наголосив Байден.

ЗМІ повідомили про хворобу "кухаря Путіна"

ЗМІ заявили, що Пригожин страждає через абдомінальну онкологію. Він тривалий час лікувався. Зокрема, в елітній клініці "Согаз". Цю клініку власне пов'язують з донькою Володимира Путіна. Один зі знайомих розповів, що Пригожин постійно перебуває на дієті. Чоловік, який працює на "кухаря Путіна" упродовж багатьох років бачив лише одного разу, як Пригожин ласує лимонадом. Один зі знайомих наголосив: "кухар Путіна" – людина з вирізаним шлунком та кишками.