Байден планує термінову розмову з Зеленським: про що хоче поговорити лідер США

Джо Байден заявив, що найближчим часом планує розмову з Володимиром Зеленським. Дату наразі не називають.

Байден зауважив, що хоче обговорити з Зеленським запити України щодо зброї. Наразі українська сторона працює над розблокуванням передачі Україні винищувачів і далекобійних ракет.

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Ми збираємося поговорити,

– зауважив Байден.

Це сталося після того, як президент США заявив, що його країна не постачатиме Україні винищувачі F-16. Відповідну заяву Байден зробив під час розмови з журналістами. До слова, ЗМІ припустили, що Байден міг не розчути питання. Було дуже гамірно.

Окрім того, позицію президента підтримали й у Білому домі. Натомість там звернули увагу на ту допомогу, яку Штати нададуть.

"Надається багато можливостей, які будуть надіслані в найближчі тижні та місяці. Види можливостей, які будуть критично важливі для того, щоб допомогти українцям у боях взимку, а також у таких бойових діях, які, як ми очікуємо, вони будуть вести навесні", – заявив Джон Кірбі.

Водночас, щоб реалізувати успішний наступ, Україні необхідні винищувачі. Щонайменше – дві авіабригади.