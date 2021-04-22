Джо Байден може офіційно визнати геноцид вірмен, – ЗМІ

Президент США Джо Байден може визнати геноцид вірмен в Османській імперії під час Першої світової війни. Однак офіційної інформації щодо цього поки що немає.

За інформацією джерел, Байден може повідомити про таке рішення 24 квітня – у день вшанування пам'яті жертв геноциду у Вірменії.

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Байден може визнати геноцид вірмен

Очікується, що Байден визнає геноцидом депортацію, голод та знищення вірмен османськими турками у 1915 році.

Однак наразі остаточного рішення щодо цього не прийняли. Це означає, що Байден може висловити тільки слова співчуття.

Що сталося з вірменами у 1915 році

Днем геноциду вірменського населення вважають 24 квітня 1915 року, коли младотурецькі правителі наказали зібрати вірменську інтелігенцію в Стамбул та депортувати. Багато людей того дня загинули.

Протягом наступних 3 років загалом загинули понад 1,5 мільйона вірмен , інші втекли або були виселені османами в Месопотамію, Ліван, Сирію через пустелі, де більшість з них загинула від голоду та хвороб.

, інші втекли або були виселені османами в Месопотамію, Ліван, Сирію через пустелі, де більшість з них загинула від голоду та хвороб. Факт геноциду визнали понад 20 країн світу, а також Європарламент.

Туреччина ж вважає некоректним використання терміну "геноцид", бо тоді була "братовбивча війна й обидві сторони зазнавали втрат". Крім того, Анкара визнає тільки 300 тисяч жертв зі сторони вірмен.