Джо Байден може офіційно визнати геноцид вірмен, – ЗМІ

Президент США Джо Байден може визнати геноцид вірмен в Османській імперії під час Першої світової війни. Однак офіційної інформації щодо цього поки що немає.
Джерело:The Wall Street Journal
За інформацією джерел, Байден може повідомити про таке рішення 24 квітня – у день вшанування пам'яті жертв геноциду у Вірменії.
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Байден може визнати геноцид вірмен
Очікується, що Байден визнає геноцидом депортацію, голод та знищення вірмен османськими турками у 1915 році.
Однак наразі остаточного рішення щодо цього не прийняли. Це означає, що Байден може висловити тільки слова співчуття.Довідка. Наприкінці грудня 2019 року Сенат США одноголосно ухвалив історичну резолюцію, яка визнає геноцидом масові вбивства вірмен у часи Першої світової війни. Цей крок розлютив Туреччину, що ускладнило і так непрості відносини Анкари та Вашингтона.
Що сталося з вірменами у 1915 році
- Днем геноциду вірменського населення вважають 24 квітня 1915 року, коли младотурецькі правителі наказали зібрати вірменську інтелігенцію в Стамбул та депортувати. Багато людей того дня загинули.
- Протягом наступних 3 років загалом загинули понад 1,5 мільйона вірмен, інші втекли або були виселені османами в Месопотамію, Ліван, Сирію через пустелі, де більшість з них загинула від голоду та хвороб.
- Факт геноциду визнали понад 20 країн світу, а також Європарламент.
- Туреччина ж вважає некоректним використання терміну "геноцид", бо тоді була "братовбивча війна й обидві сторони зазнавали втрат". Крім того, Анкара визнає тільки 300 тисяч жертв зі сторони вірмен.