Джо Байден прибув до Ізраїлю

18 жовтня 2023, 10:58
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Президент США Джо Байден 18 жовтня прибув з офіційним візитом до Ізраїлю. Літак американського лідера приземлився в Тель-Авіві.

Приземлення літака Байдена транслювалося у прямому ефірі. Байден планує поставити керівництву Ізраїлю декілька "жорстких запитань".

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Джо Байден здійснює дипломатичний візит через занепокоєння ескалацією конфлікту в Ізраїлі, зокрема, після атаки на лікарню в Газі, унаслідок якої, за словами офіційних осіб, було вбито щонайменше 500 палестинців,  
– ідеться у повідомленні. 

Байден сподівається, що вдасться запобігти переростанню війни у ​​ще більший конфлікт. Водночас ситуація ускладнилась різкою реакцією Близького Сходу.

Байдена вже привітав Нетаньягу

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу та президент Ісаак Герцог прибули в аеропорт Бен-Гуріон, щоб привітати Байдена перед зустріччю з ним у Тель-Авіві.


Байден привітав Нетаньягу / Фото Sky News

Безпека в аеропорту посилена, оскільки палестинські терористи неодноразово обстрілювали аеропорт ракетами, а офіційні особи оприлюднили мало інформації про графік його приблизно п'ятигодинного візиту,
 – пише The Times of Israel.

Зазначають, що дороги поблизу аеропорту Бен-Гуріон напередодні візиту президента США перекрили. У Тель-Авіві багато доріг у південній частині міста також будуть перекриті поліцією під час візиту.

Байден скасував візит в Йорданію 

Байден також мав відвідати Йорданію, але зустріч з арабськими лідерами скасовано через удар по лікарні в Гаазі. 

В адміністрації США зазначили, що Байден все ж сподівається на особисту зустріч з лідерами арабських країн найближчим часом.

Що цьому передувало 

  • Учора в адміністрації американського президента анонсували, що 18 жовтня Байден планує відвідати Ізраїль, аби надіслати сусіднім країнам рішучий сигнал про те, що США підтримують Ізраїль.
  • Після Ізраїлю президент США мав направитись до Йорданії, де планувалась зустріч з трьома лідерами арабських країн. Однак, після вибуху в лікарні на території Гази, лідер Палестини Аббас відмовився від зустрічі.

Автор: Анастасія Лукашевська