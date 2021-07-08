Огидний акт, – Байден шокований убивством президента Гаїті
8 липня 2021 , 13:35Читать новость на русском
Джерело:твітер Джозефа Байдена
Президент США Джозеф Байден засудив убивство президента Гаїті Жовенеля Моїза, яке трапилося в ніч на 7 липня. За словами американського лідера, це “огидний акт”.
Сполучені Штати готові надати острівній країні допомогу у сфері безпеки, зазначив глава Білого дому.
До теми Причетні іноземці: ЗМІ озвучили деталі про вбивць президента Гаїті
Ми вражені і засмучені звісткою про жахливе вбивство президента Жовенеля Моїза і напад на першу леді Гаїті Мартін Моїз,
– йдеться в заяві американського лідера.
Зверніть увагу! До наступних виборів президента Гаїті країною керуватиме виконувач обов’язків прем’єр-міністра Клод Жозеф.
Деталі убивства президента Гаїті
- 7 липня президент Гаїті Жовенель Моїз був убитий в своєму приватному будинку. Також була поранена його дружина.
- Уряд Гаїті заявив, що злочин скоїла група професійних найманців.
- Поліція вбила чотирьох і затримала двох передбачуваних кілерів.
- Прем'єр-міністр Гаїті Клод Жозеф закликав ООН провести засідання Радбезу організації, щоб ініціювати розслідування злочину.
- У Гаїті через вбивство президента запровадили воєнний стан.