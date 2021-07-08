Огидний акт, – Байден шокований убивством президента Гаїті

8 липня 2021 , 13:35
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Джерело:

твітер Джозефа Байдена

Президент США Джозеф Байден засудив убивство президента Гаїті Жовенеля Моїза, яке трапилося в ніч на 7 липня. За словами американського лідера, це “огидний акт”.

Сполучені Штати готові надати острівній країні допомогу у сфері безпеки, зазначив глава Білого дому.

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Ми вражені і засмучені звісткою про жахливе вбивство президента Жовенеля Моїза і напад на першу леді Гаїті Мартін Моїз,
– йдеться в заяві американського лідера.

 

Зверніть увагу! До наступних виборів президента Гаїті  країною керуватиме виконувач обов’язків прем’єр-міністра Клод Жозеф.

Деталі убивства президента Гаїті

  • 7 липня президент Гаїті Жовенель Моїз був убитий в своєму приватному будинку. Також була поранена його дружина.
  • Уряд Гаїті заявив, що злочин скоїла група професійних найманців.
  • Поліція вбила чотирьох і затримала двох передбачуваних кілерів.
  • Прем'єр-міністр Гаїті Клод Жозеф закликав ООН провести засідання Радбезу організації, щоб ініціювати розслідування злочину.
  • У Гаїті через вбивство президента запровадили воєнний стан.
Автор: Олег Терещенко