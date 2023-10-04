Байден анонсував "велику промову" щодо України: основною темою буде військова допомога

На фоні останніх подій у США суспільство почало тривожити майбутні постачання зброї України. Джо Байден оголосив, що виступить з великою промовою щодо цього питання.

Дата та час виступу президента США наразі невідомі – ці пункти ще узгоджуються. На тому ж брифінгу Байден натякнув на передачу Україні ATACMS – він заявив, що виконав усе, про що просив Зеленський.

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Що заявив Байден

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 4 жовтня виступив на брифінгу перед журналістами. Зокрема, він прокоментував ситуацію з відставкою спікера Палати представників США Пола Маккарті. Він висловив свою стурбованість останніми подіями в парламенті.

Мене це хвилює, але я знаю, що більшість членів Палати представників і Сенату обох партій заявили, що вони підтримують фінансування підтримки України,

– заявив Байден.

Байден анонсував "велику промову" про важливість підтримки України. Однак дата та час виступу президента США наразі невідомі – ці пункти ще узгоджуються. Він додав, що є й інші способи надавати Україні допомогу, але він не планує вдаватися в деталі.

США та допомога Україні