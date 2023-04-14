Кантрі на тлі спаленої російської техніки: американські сенатори у Києві влаштували "концерт"

12 квітня американські сенатори прибули до Києва, аби пересвідчитися у прозорості використання озброєння та коштів від США. Під час пресконференції вони властували справжній концерт.

Представник Демократичної партії Джо Менчин разом з артистом Бредом Пейслі влаштував у столиці короткий музичний виступ. Чоловіки заспівали традиційну американську пісню про рідний штат Вірджинію у стилі кантрі.

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Сенатори заспівали в центрі Києва

"Концерт" відбувся на Софійській площі, де, власне, і проходив брифінг. Таким чином сенатори продемонстрували, що під час далеких візитів можуть не лише вирішувати важливі міждержавні питання, а й знаходити час для розваг.

Американський сенатор заспівав пісню на брифінгу: дивіться відео

Джозеф Менчин – американський політик з Демократичної партії. Губернатор Західної Вірджинії з 2005 по 2010 роки, а з 2010 – сенатор США від штату Західна Вірджинія.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський напередодні зустрівся із двопартійною делегацією Сенату Конгресу США. Президент розповів американським гостям про ситуацію на передовій та поділився оцінками щодо перспектив її розвитку.

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