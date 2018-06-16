Джонні Депп подав до суду на британський таблоїд

2 червня Джонні Депп подав до суду на таблоїд The Sun, видавничий дім News Group Newspapers Limited і автора публікації Дена Вуттона, який у своїй статті наголошує, "Як Джоан Роулінг може "радіти" за кастинг Джонні Деппа в фільм "Фантастичні тварини", який бив власну дружину?"

Депп у своєму судовому позові вимагає від видання 200 тисяч фунтів стерлінгів, також ще 10,5 тисячі – компенсація судових витрат. Про це повідомляє "Сегодня" з посиланням на "People".

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Зазначимо, що про роль Джонні Деппа в сиквелі "Фантастичних тварин" стало відомо давно, а в грудні 2017 Роулінг публічно підтримала цей кастинг. У відповідь на цю підтримку The Sun і опублікував скандальну статтю.

Нагадаємо, Депп і Херд розлучились трохи більше ніж через рік після одруження. Ембер заявила про постійне пияцтво, сварки Деппа, актор, начебто, навіть бив її. Справа дійшла до суду, де вона у нього відсудила 7 мільйонів доларів.



У франшизі "Фантастичні тварини" Депп грає темного чарівника Гріндевальда. На тлі скандалу з сексуальними домаганнями в Голлівуді участь Деппа в "Фантастичних тваринах" знову опинилася в центрі уваги. Багато шанувальників виступили проти участі актора в продовженні фільму, прем'єра якого запланована 16 листопада 2018 року, через звинувачення у насильстві Джонні Деппом Ембер Херд, коли вони ще були одружені.