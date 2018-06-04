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Джонні Депп шокував фанатів хворобливим виглядом: фотофакт

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Джонні Депп
Джонні Депп / Фото з відкритих джерел

Шанувальники неабияк розхвилювались, оскільки голлівудський актор Джонні Депп сьогодні має не найкращий вигляд. Зірка, яка нещодавно виступала в Росії, здався фанатам надто хворобливим.

Про це пишуть на The Daily Mail.

Після концерту Деппа в Санкт-Петербурзі, Росія, користувачі опублікували в мережі фото, на яких змарнілий актор дуже схуд та виглядає втомленим. Деякі прихильники навіть відмітили в коментарях, що 96-річний чоловік королеви Єлизавети II і то має кращий та здоровіший вигляд.

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Деякі користувачі також висловили припущення, що актор, можливо, так готується до майбутньої ролі важкохворої людини. Однак сам артист поки ніяк не прокоментував цю ситуацію. Або ж, європейський гастрольний тур забрав у нього надто багато сил.

Що цікаво, на фотографіях кіноактор зовсім відрізняється від тих кадрів, які були зняті на концерті в Росії тижнем раніше.

 

 

Теги: LifeStyle Джонні Депп Голлівуд Кіно
Джерело: 24 Канал
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