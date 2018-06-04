Джонні Депп шокував фанатів хворобливим виглядом: фотофакт

Шанувальники неабияк розхвилювались, оскільки голлівудський актор Джонні Депп сьогодні має не найкращий вигляд. Зірка, яка нещодавно виступала в Росії, здався фанатам надто хворобливим.

Про це пишуть на The Daily Mail.

Після концерту Деппа в Санкт-Петербурзі, Росія, користувачі опублікували в мережі фото, на яких змарнілий актор дуже схуд та виглядає втомленим. Деякі прихильники навіть відмітили в коментарях, що 96-річний чоловік королеви Єлизавети II і то має кращий та здоровіший вигляд.

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New disturbing photos of Johnny Depp in Russia has his fans concerned for his health.



The movie star is currently taking a break from filming movies and is touring overseas with his band. pic.twitter.com/JxGQG70d8f — Pop Crave News (@PopCrave) 3 червня 2018 р.

Деякі користувачі також висловили припущення, що актор, можливо, так готується до майбутньої ролі важкохворої людини. Однак сам артист поки ніяк не прокоментував цю ситуацію. Або ж, європейський гастрольний тур забрав у нього надто багато сил.

Що цікаво, на фотографіях кіноактор зовсім відрізняється від тих кадрів, які були зняті на концерті в Росії тижнем раніше.