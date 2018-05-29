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Джонні Депп відвідав столицю Росії: відома причина

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Джонні Депп відвідав Росію
Джонні Депп відвідав Росію

Голлівудський актор та співак Джонні Депп, відомий за ролями Джека Горобця в "Піратах Карибського моря" та Едварда Руки-ножниці в однойменному фільмі, відвідав Росію. Знаменитий американець прибув до Москви у супроводі гітариста гурту Aerosmith Джо Перрі.

Джонні Депп є одним із найталановитіших акторів Голлівуду. Кожна його роль у фільмах відзначається талановитою грою та майстерним перевтіленням. Однак акторської кар'єри для Джонні Деппа замало, тому він створив рок-гурт Hollywood Vampires, який дебютував у 2015 році. До творчого колективу ввійшли також музиканти Еліс Купер та Джо Перрі. 

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Відтак причиною несподіваного для українців візиту Джонні Деппа до країни-агресора був концерт, який рок-музиканти провели 28 травня у головному спортивному комплексі Росії – "Олімпійському". 

Актор знехтував санкціями проти Росії та все ж вирішив не відмовлятись від виступу в Москві. Перед світською подією Джонні Депп прогулявся вулицями столиці та відвідав знамениті пам'ятні місця. Голлівудський "Джек Горобець" радо фотографувався з російськими прихильниками та не приховував свого захвату від поїздки. 

 

Теги: Новини Росії Музика LifeStyle Голлівуд Кіно Джонні Депп Москва
Джерело: 24 Канал
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