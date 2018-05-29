Джонні Депп відвідав столицю Росії: відома причина

Голлівудський актор та співак Джонні Депп, відомий за ролями Джека Горобця в "Піратах Карибського моря" та Едварда Руки-ножниці в однойменному фільмі, відвідав Росію. Знаменитий американець прибув до Москви у супроводі гітариста гурту Aerosmith Джо Перрі.

Джонні Депп є одним із найталановитіших акторів Голлівуду. Кожна його роль у фільмах відзначається талановитою грою та майстерним перевтіленням. Однак акторської кар'єри для Джонні Деппа замало, тому він створив рок-гурт Hollywood Vampires, який дебютував у 2015 році. До творчого колективу ввійшли також музиканти Еліс Купер та Джо Перрі.

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Відтак причиною несподіваного для українців візиту Джонні Деппа до країни-агресора був концерт, який рок-музиканти провели 28 травня у головному спортивному комплексі Росії – "Олімпійському".

Допис, поширений Маргарита Каррентс/Currents (@margarita.currents) 29 Тра 2018 р. о 3:29 PDT

Допис, поширений Маргарита Каррентс/Currents (@margarita.currents) 29 Тра 2018 р. о 3:30 PDT

Допис, поширений mariantoniettadepp (@mariantoniettadepp) 29 Тра 2018 р. о 3:23 PDT

Актор знехтував санкціями проти Росії та все ж вирішив не відмовлятись від виступу в Москві. Перед світською подією Джонні Депп прогулявся вулицями столиці та відвідав знамениті пам'ятні місця. Голлівудський "Джек Горобець" радо фотографувався з російськими прихильниками та не приховував свого захвату від поїздки.

Допис, поширений mariantoniettadepp (@mariantoniettadepp) 29 Тра 2018 р. о 2:20 PDT

Допис, поширений mariantoniettadepp (@mariantoniettadepp) 29 Тра 2018 р. о 2:19 PDT

Допис, поширений mariantoniettadepp (@mariantoniettadepp) 28 Тра 2018 р. о 1:26 PDT

Допис, поширений mariantoniettadepp (@mariantoniettadepp) 28 Тра 2018 р. о 7:20 PDT

Допис, поширений mariantoniettadepp (@mariantoniettadepp) 28 Тра 2018 р. о 3:02 PDT