Готовий боротися: Джонсон терміново летить до Лондона, – ЗМІ

Борис Джонсон готовий знову поборотися за посаду прем'єр-міністра Великої Британії. Для цього політик перервав свою відпустку на Карибах та вирушив до Лондона.

Жодних публічних заяв щодо розвитку своєї кар'єри Джонсон не робив. Водночас політки вже отримав підтримку десятків депутатів-консерваторів. Щоб поборотися за посаду, Джонсону потрібні 100 голосів.

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Водночас міністр Джеймс Даддрідж розповів: Джонсон зізнався йому, що "готовий до цього".

Воллес підтримає Джонсона

Пенні Мордонт – лідерка палати громад – офіційно оголосила, що висуває свою кандидатуру на посаду прем'єр-міністерки та голови Консервативної партії Великої Британії.

Бен Воллес – міністр оборони Великої Британії – заявив, що не боротиметься за посаду прем'єр-міністра. Він зізнався, що відчуває себе найефективнішим на своїй посаді та продовжить забезпечувати безпеку людей як міністр оборони. Воллес заявив, що, вочевидь, підтримає Джонсона.

Ліз Трасс подала у відставку

Ліз Трасс 20 жовтня оголосила, що подає у відставку. На посаді прем'єр-міністерки Великої Британії вона перебувала лише 6 тижнів. Трасс зауважила, що не може реалізувати мандат, який їй довірили. Окрім того, зазначила, що очолила уряд Британії "у часи великої економічної та світової нестабільності".

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зауважив, що, на його думку, "склалися якісь внутрішньопартійні баланси", а ця історія – дуже драматична. Водночас Кулеба переконаний, що рівень підтримки, яку Велика Британія надає Україні не зміниться.

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