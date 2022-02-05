Джонсон і Макрон провели телефонну розмову: говорили про санкції проти Росії

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон поспілкувався телефоном з президентом Франції Еммануелем Макроном. Очільники країн обговорили підготовку санкцій проти Росії на випадок, якщо та наважиться на вторгнення до України.

Борис Джонсон розповів Еммануелю Макрону про свій візит до України. Політики обговорили загрозу російського вторгнення до нашої держави.

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Джонсон та Макрон підтримують Україну

Борис Джонсон та Еммануель Макрон зійшлись на тому, що дипломатичне врегулювання напруги між Україною та Росією є пріоритетом. Також політики наголосили на важливості єдності НАТО у цьому питанні.

Прем'єр-міністр і президент Макрон підкреслили, що НАТО має бути єдиним перед обличчям російської агресії. Вони домовилися продовжити спільну роботу над розробкою пакету санкцій, який набуде чинності негайно у разі подальшого вторгнення Росії в Україну,

– йдеться у заяві британської сторони.

Крім того, Джонсон і Макрон говорили про зміцнення східного флангу НАТО у Європі для захисту союзників від агресивних дій Росії. Також вони обговорили питання міграцій з Франції до Великої Британії через протоку Ла-Манш.

Макрон провів низку телефонних переговорів

За останні кілька днів президент Франції Еммануель Макрон провів низку телефонних розмов з лідерами інших країн. Зокрема тричі поспілкувався з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Після останньої розмови з Путіним Макрон зателефонував Президенту України Володимиру Зеленському. Головною темою розмови була безпекова ситуація.

Також Макрон телефонував голові Європейської Ради Шарлю Мішелю та президенту Польщі Анджею Дуді.

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