Джонсон назвав "єдиний спосіб для Путіна" закінчити війну проти України

В Україні триває 93 доба героїчного протистояння у війні з Росією. Увесь світ підтримує нашу державу, щоб вона якнайшвидше перемогла.

Зокрема, і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Сьогодні він заявив, що для очільника країни-агресорки Володимира Путіна існує "єдиний спосіб" для завершення війни проти України.

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Джонсон назвав "єдиний спосіб для Путіна" закінчити війну

За його словами, Путін має "запас маневру" для припинення війни. Раніше Борис Джонсон дав виданню Bloomberg інтерв'ю про Україну – в ньому прем'єр обговорив, як завершити конфлікт. І, "єдиний спосіб для Путіна" – визначити те, що процес денацифікації відбувся.

Єдиний спосіб, яким це може закінчитися, – це для Путіна визнати, що... денацифікація України відбулася, і він може піти з гідністю і честю,

– заявив Джонсон.

Політик додав, що це не означає, що він підтримує припущення Росії про те, що в Україні є нацисти. Джонсон думає, що у Путіна є політична свобода маневру, щоб покласти цьому край.

Зеленський поговорив із Борисом Джонсоном

На початку цього тижня президент України Володимир Зеленський провів розмову з британським прем'єром Борисом Джонсоном.

Зеленський повідомив, що розказав йому про зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою. Також говорили про переговори та ситуацію на полі бою.

Борис Джонсон і Україна: останні новини

З самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, прем'єр Великої Британії висловлює цілковиту підтримку нашій країні. Так, зараз заявив, що планує подвоїти зусилля, щоб забезпечити Україну всім необхідним. Підтримка стосуватисеться продуктів та гуманітарної допомоги для українців.

Борис Джонсон також закликав до посилення військової підтримки України. Він зауважив, що Росії вдається, хоч і у повільному темпі, але досягати поставлених цілей на Донбасі, тому потрібно продовжувати допомагати Україні зі зброєю. За його словами, Путіну не можна дати виконати поставлених цілей.

Прем'єр Великої Британії вирішив написати відкритого листа українським дітям. Він запевнив, що вони не самотні, а Україна обов'язково переможе у війні з Росією. Джонсон попросив дітей завжди пам'ятати про ці дві речі.

Крім того, нещодавно Борис Джонсон отримав подарунок від української дизайнерки Юлія Магдич – вишиванку. Посольство України вже передало дарунок британському прем'єру.

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