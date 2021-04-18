Джонсон не був на похороні принца Філіпа, але вшанував його пам'ять: відео

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 17 квітня віддав шану померлому чоловіку королеви Єлизавети II – герцогу Единбурзькому, принцу Філіпу. Зробив він це поряд із будівлею своєї заміської резиденції Чекерс.

Похорон принца Філіпа відбувся в Лондоні. Церемонія прощання пройшла в каплиці Святого Георгія, а поховали герцога у Королівській усипальниці. Сам захід міг бути державним, однак принц Філіп заповідав, щоб усе відбулося в колі найрідніших. Загалом були присутніми 30 людей.

Читайте більше У Лондоні поховали принца Філіпа: як усе відбувалося – фото, відео

Як Джонсон ушанував Філіпа

Британський прем'єр вийшов надвір поряд зі своєю резиденцією та схилив голову. Опісля хвилиною мовчання вшанував пам'ять Філіпа.

Крім того, на його офіційному твітер-акаунті з'явився допис:

У пам'ять про його Величність принца Філіпа, Герцога Единбурзького, 1921 – 2021.

Жалобний захід відбувся приблизно о 15:00 за місцевим часом – незадовго до похорону Філіпа.

Джонсон хвилиною мовчання вшанував пам'ять Філіпа: дивіться відео

Чому Джонсона не було на похороні Філіпа

Раніше британський прем'єр відмовився від участі в церемонії. Головна причина – коронавірусні обмеження.

За словами Джонсона, таким чином він дав змогу прийти на прощання якомога більшій кількості членів королівської родини.

До теми Британський прем'єр відреагував на смерть принца Філіпа

Головне про смерть принца Філіпа