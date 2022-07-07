Джонсон оголосив про відставку з крісла прем'єра і голови Консервативної партії

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про свою відставку. Також він покинув пост лідера Консервативної партії.

Про це глава британського уряду повідомив 7 липня під час свого звернення, повідомляє 24 канал. Борис Джонсон подякував британцям та не забув у своїй промові й про Україну.

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Джонсон готовий виконувати обов'язки до обрання нового прем'єра

Борис Джонсон заявив, що готовий продовжувати виконувати обов'язки прем'єр-міністра та голови Консервативної партії до моменту обрання нового лідера.

Крім того, Джонсон наголосив, що процес вибору нового лідера, а, відповідно, і нового прем'єр-міністра потрібно почати якнайшвидше.

У своєму твітері Джонсон написав подяку британському народу за довіру і відзначив, що це неабиякий привілей – обіймати таку поважну посаду.

Не забув Борис Джонсон і про Україну. Глава британського уряду наголосив, що кадрові зміни не вплинуть на підтримку нашої держави. Джонсон також закликав Велику Британію стати лідером у Європі щодо підтримки України у боротьбі з росією.

Окрім того, британський прем'єр наголосив на тому, що Україна буде отримувати допомогу від Великої Британії, допоки це потрібно.

Борис Джонсон запам'ятається українцям потужною підтримкою нашої держави. Однак головними фаворитами на пост прем'єр-міністра Великої Британії зараз є міністр оборони Бен Воллес та глава МЗС Ліз Трасс. Обоє політиків також відомі своєю рішучою підтримкою України у війні з росією.

Повний текст прощальної промови Джонсона можна прочитати за цим посиланням.

Причина відставки Бориса Джонсона

Новий скандал довкола прем'єр-міністра Джонсона розгорівся через призначення Кріса Пінчера на посаду парламентського організатора Консервативної партії. Останнього звинувачують у домаганнях. У 2019 році проти Пінчера навіть проводили розслідування. Прем'єр-міністр буцімто знав про це, однак канцелярія Джонсона це заперечує.

Однак на знак протесту проти Джонсона понад 50 міністрів та чиновників британського уряду пішли у відставку. Тому й Борис Джонсон вирішив полишити прем'єрське крісло.

Як в ОП відреагували на відставку Джонсона

Невдовзі після заяви Джонсона на неї відреагували в Офісі Президента. Михайло Подоляк заявив, що бути лідером – означає називати російське зло злом, а також – брати відповідальність у найважчі часи.

"Бути лідером – першим прибути до Києва, попри ракетні обстріли", – заявив Подоляк.

Він також подякував Джонсону за передову підтримку України.

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