Джонсон роздумує над тим, щоб піти з політики перед наступними виборами, – ЗМІ

Після своєї відставки Борис Джонсон планує повністю залишити політичну кар'єру. Але це трапиться не раніше наступних виборів.

Наразі Джонсон роздумує, чи завершити політичну кар'єру на наступних виборах чи піти стопами попередниці Терези Мей, яка після відходу з поста прем'єрки продовжує працювати депутатом.

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Чому Джонсон не може відмовитись від мандата зараз

За інформацією видання, Борис Джонсон не відмовлятиметься від свого депутатського мандата зараз, щоб уникнути проведення довиборів до Палати громад.

Чим Джонсон займатиметься після політики

Ймовірно, Борис Джонсон повернеться до публіцистики й виступів з лекціями. Видавництво Hodder & Stoughton досі очікує від нього біографії Вільяма Шекспіра, яку планували випустити ще у 2016 році до 400-річчя з дня смерті драматурга, але відклали після призначення пана Джонсона главою МЗС. Політик вже отримав аванс у розмірі близько 100 тисяч доларів.

При цьому Борис Джонсон зіткнувся з особистою проблемою щодо житла. Після відставки йому потрібно буде залишити резиденцію на Даунінг-стріт. Але його власне житло здається в оренду й наразі в ньому проживають інші люди.

Борис Джонсон пішов у відставку: чи загрожує це Україні

7 липня під час прем'єр-міністр Великої Британії та лідер Консервативної партії Борис Джонсон оголосив про свою відставку. Він готовий продовжувати виконувати обов'язки прем'єр-міністра та голови Консервативної партії до моменту обрання нового лідера.

Він наголосив, що кадрові зміни не вплинуть на підтримку України та закликав Велику Британію продовжувати тримати лідерство у боротьбі з росією.

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