Джонсон пообіцяв подвоїти зусилля щодо гуманітарної допомоги Україні

Прем'єр Великої Британії планує подвоїти зусилля, щоб забезпечити Україну всім необхідним, повідомили у його офісі. Підтримка стосуватисеться продуктів та гуманітарної допомоги для українців.

В офісі прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона повідомили, що він подвоїть зусилля, щоб забезпечити Україну життєво важливими продуктами харчування та гуманітарною допомогою.

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В офісі Джонсона додали, що під час його телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським прем'єр-міністр прокоментував "підлу", як він висловився, блокаду ключового портового міста України – Одеси.

Борис Джонсон заявив, що працюватиме над тим, щоб Україна могла здійснювати експорт за кордон.

Лідери погодилися з тим, що міжнародне співтовариство має залишатися єдиним у своєму засудженні варварства Путіна,

– заявили в офісі прем'єр-міністра.

У відомстві зазначили, що Джонсон щиро вважає – кожна країна зобов'язана допомагати Україні в її боротьбі за свободу як зараз, так і в довгостроковій перспективі. Прем'єр-міністр підкреслив, що британський народ на 1000% – за Україну та її народ.

Крім того, Борис Джонсон висловив глибоку надію на те, що усі разом з усім народом України зможуть незабаром повернутися до нормального життя.

Зеленський поговорив із Джонсоном

Як повідомив Володимир Зеленський, у нього відбулася розмова з британським прем'єром Борисом Джонсоном.

Зеленський повідомив, що розказав Борису про зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою, про переговори, про ситуацію на полі бою.

Шукаємо, як збільшити обсяг нашого експорту, передусім агропродукції. А також обсяг імпорту пального в Україну,

– заявив Зеленський.

Раніше Борис Джонсон написав відкритий лист українським дітям. Прем'єр-міністр Великої Британії запевнив, що вони не самотні, а Україна обов'язково переможе у війні з Росією.

Першочергово глава британського уряду закликав дітей безмірно пишатися своєю країною, батьками, солдатами, але найбільше – собою. Він зауважив, що багато хто з них вже бачив або пережив те, свідком чого не повинна бути жодна дитина.

Також у листі прем'єр наголосив, що Україна обов'язково переможе у війні з Росією. Політик запевнив, що у Великій Британії ніколи не забудуть про українців і завжди пишатимуться тим, що можуть називати їх своїми друзями.

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