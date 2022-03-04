Джонсон скликає засідання Радбезу ООН через ситуацію на ЗАЕС

4 березня 2022 , 04:55
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Джерело:

Independent

Через обстріли російських окупантів Запорізької АЕС виникла небезпечна ситуація. Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що скликає через це засідання Радбезу ООН.

Британський прем'єр підтвердив такі наміри у розмові з президентом України Володимиром Зеленським. Вони погодились, що зараз вирішальним є припинення вогню.

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Необдумані дії президента Путіна тепер можуть загрожувати безпеці всієї Європи,
– заявив Джонсон.

Як відомо, російська орда, зайшовши на територію Запорізької атомної станції, стріляла про енергоблоках та адмінбудівлях. Зараз там пожежа і рятувальників окупанти не пропускають, щоб погасити займання.


 

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Автор: Оксана Княжик