Джонсон услід за Макроном застеріг Росію від зазіхань на Україну
Джерело:The Guardian
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон застеріг Росію від військового авантюризму. Політик переконаний, що нове вторгнення в Україну стало б "трагічною помилкою" для Кремля.
Про це Джонсон говорив у середу, 17 листопада, під час спілкування з британськими парламентарями. У глави уряду запитували серед іншого й про те, що може зробити Велика Британія для захисту України від Росії.
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Джонсон: Військовим авантюризмом навряд чи можна чогось досягти
Прем'єр-міністр уряду Великої Британії Борис Джонсон переконаний, що вторгнення Росії в Україну було б "трагічною помилкою".
Під час парламентських слухань у Джонсона запитали, чи повинна Велика Британія зробити ще щось задля захисту Польщі та України від Росії. У своїй відповіді британський прем'єр розділив ці дві ситуації.
- Адже Польща має гарантію безпеки від НАТО, Україна ж – ні.
- Та в будь-якому випадку усі сторони мають розуміти ціну прорахунку на кордоні.
І було б "трагічною, трагічною помилкою" для Кремля думати, що військовим авантюризмом можна чогось досягти.Зверніть увагу: схожу позицію раніше висловив президент Франції Еммануель Макрон. У розмові з Володимиром Путіним 15 листопада він, за даними ЗМІ, заявив, що готовий допомагати Україні, якщо буде загроза її територіальній цілісності.
Чому тема агресії Росії знову актуалізувалася у Європі
- Західні ЗМІ та посадовці вже місяць говорять про те, що Росія стягує війська до кордону України.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав бути уважними через ймовірне вторгнення, але не спекулювати на цій темі.
- А проте Президент України Володимир Зеленський поведінку Росії вважає "психологічним тиском, який вже не діє".