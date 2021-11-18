Джонсон услід за Макроном застеріг Росію від зазіхань на Україну

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон застеріг Росію від військового авантюризму. Політик переконаний, що нове вторгнення в Україну стало б "трагічною помилкою" для Кремля.

Про це Джонсон говорив у середу, 17 листопада, під час спілкування з британськими парламентарями. У глави уряду запитували серед іншого й про те, що може зробити Велика Британія для захисту України від Росії.

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Джонсон: Військовим авантюризмом навряд чи можна чогось досягти

Прем'єр-міністр уряду Великої Британії Борис Джонсон переконаний, що вторгнення Росії в Україну було б "трагічною помилкою".

Під час парламентських слухань у Джонсона запитали, чи повинна Велика Британія зробити ще щось задля захисту Польщі та України від Росії. У своїй відповіді британський прем'єр розділив ці дві ситуації.

Адже Польща має гарантію безпеки від НАТО, Україна ж – ні.

Та в будь-якому випадку усі сторони мають розуміти ціну прорахунку на кордоні.

І було б "трагічною, трагічною помилкою" для Кремля думати, що військовим авантюризмом можна чогось досягти.

Чому тема агресії Росії знову актуалізувалася у Європі

Західні ЗМІ та посадовці вже місяць говорять про те, що Росія стягує війська до кордону України.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав бути уважними через ймовірне вторгнення, але не спекулювати на цій темі.

А проте Президент України Володимир Зеленський поведінку Росії вважає "психологічним тиском, який вже не діє".