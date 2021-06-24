Ми не визнаємо окупацію Криму, – Джонсон на звинувачення Росії щодо есмінця

Борис Джонсон відреагував на ситуацію з британським есмінцем "Дефендер" у Чорному морі. Він заявив, що судно законно перебувало у міжнародних водах поблизу тимчасово окупованого Криму.

Знову підемо тим самим шляхом, – Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії не відповів на запитання чи сам уповноважив "Дефендер" плисти за цим маршрутом. Однак він наголосив, що цей шлях був найкращим та найкоротшим.

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Політик запевнив, що британські короблі знову підуть тим же шляхом, якщо це буде потрібно. На російські погрози він ніяк не відреагував.

Цілком доречно було використовувати міжнародні води. Це частина суверенної української території. Ми дотримувалися свободи судноплавства і пройшли найкоротший шлях між двома пунктами,

– пояснив прем'єр.

Він додав: "Ми не визнаємо російську анексію Криму, це було незаконно".

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