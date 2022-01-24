Джонсон заявив, що ситуація в Україні "похмура", але вторгнення начебто "не неминуче"

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прокоментував ситуацію довкола України. За його словами, російське вторгнення нібито "не неминуче".

Наслідки для Росії будуть болючими. На цьому наголосив британський прем'єр-міністр.

Зверніть увагу США готують відповідь Росії у разі вторгнення в Україну

Росія може "створити нову Чечню"

Борис Джонсон заявив, що не вважає вторгнення до України "не неминучим", однак у випадку агресії Кремля, на його думку, Україна може стати "новою Чечнею".

Прем'єр Великої Британії наголосив, що загроза вторгнення існує, однак Захід повинен зробити все можливе, щоб її відвернути.

Звичайно, існує дуже, дуже велика кількість російських військ, і ми повинні вжити необхідних заходів,

– заявив Джонсон.

Однак британський прем'єр переконаний, що у випадку загрози українці в будь-якому випадку захищатимуть свою землю.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю.

До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Загроза російського вторгнення до України: важливе з останніх новин

На фоні загрози повномасштабного російського вторгнення до України США, Велика Британія, Австралія, Німеччина та Японія ухвалили рішення про евакуацію родин своїх дипломатів.

Водночас у Польщі, Латвії, Естонії, Данії та Чехії наголосили, що поки що евакуацій не планують.

У США розглядають варіанти відповіді Росії на можливу агресію. серед варіантів – введення кораблів у Чорне море, пересування американських військ ближче до українського кордону та польоти бомбардувальників над Східною Європою.

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