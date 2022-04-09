Джонсону подарували півників, які вціліли після обстрілу Бородянки

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон разом із президентом Володимиром Зеленським вийшли на прогулянку центром Києва. До них підійшла перехожа та подарувала півників, схожих на тих, які вціліли під час обстрілу Бородянки.

Володимир Зеленський та Борис Джонсон отримали презент від перехожої, повідомляє 24 канал. Такий же півник, автором якого є Прокоп Бідасюк, вцілів під час обстрілу Бородянки.

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Керамічний півник вцілів під час атаки росіян у Бородянці. Тоді окупанти зруйнували будинок, але півник на кухонній шафці вцілів. Фото звідти набуло широкої популярності в Інтернеті як символ незламності українців.



Вцілілий півник у Бородянці / Фото з фейсбука Оксани Данченко

Нагадаємо, Борис Джонсон прибув з візитом до Києва удень 9 квітня. Також сьогодні до столиці приїхали глави урядів Словаччини та Австрії.

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