Джордж Клуні звів Бреда Пітта і Дженніфер Еністон, – ЗМІ

У західній пресі продовжують обговорювати стосунки акторів Бреда Пітта і Дженніфер Еністон, які колись були одружені. Нібито дякувати їхньому старому другові Джорджу Клуні вони знову почали зустрічатися.

Про це розповів співрозмовник видання Star, пише Ace Showbiz.

"Джордж був першим, хто подзвонив йому (Бреду Пітту), коли розвалився його шлюб із Енджі. Після того, як Джен та Джастін Теру оголосили про своє розлучення, він умовив Бреда вийти з нею на контакт і дати їхнім стосункам іще один шанс", – поділився інформатор.

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Бред та Дженніфер уперше за тривалий час зустрілися на одній із вечірок присвячених церемонії Оскар в Беверлі-Хіллз.

"Планувалося потім поїхати до оселі Джен, випити на ніч, але, звісно, Джордж просто підвіз туди Бреда. Вечір, який вони провели разом, був розслабленим і тихим. Вони згадували минуле і багато сміялися. Це ніби старі добрі часи, але ще краще", – вказало джерело.

Бред Пітт, Дженніфер Еністон та Джордж Клуні

Крім того, як пише New Idea, Клуні нещодавно обмовився своїм друзям, що дуже радий, що Пітт із Еністон знову зійшлися.

"Джордж завжди терпіти не міг Анджеліну, йому дуже не подобалося, як вона контролювала Бреда упродовж їхнього шлюбу. Йому подобалися Бред і Джен разом, і він був пригнічений, коли вони розійшлися – особливо коли взнав, що це сталося через Енджі, про яку він ніколи не чув нічого доброго", – додав співрозмовник видання.

Наразі речник Клуні не підтвердив цих чуток.

Нагадаємо, після Дня Валентина зіркова пара Дженніфер Еністон та Джастін Теру сповістили про своє розлучення, однак в ЗМІ вже почались здогадки щодо неіснування їхнього весілля.



Після заяви про розлучення користувачі мережі пророкували можливе воз’єднання актриси з екс-чоловіком Бредом Піттом.

