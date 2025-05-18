У Румунії Сіміона та Джорджеску вигнали з виборчої дільниці: що вони порушили

На одній із виборчих дільниць в Румунії поліція вигнала з будівлі одного з кандидатів на пост президента Джордже Сіміона та іншого політика Келіна Джорджеску. Вони збиралися порушити порядок на дільниці.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Digi24.

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Скандал на виборах у Румунії

Поліцейські попрохали Джордже Сіміона та скандального політика Келіна Джорджеску піти за межі дільниці. Зазначається, що вони намагалися дати коментарі журналістам просто на місці голосування, хоча це заборонено. Поліцейським довелося втрутитися, щоб порушники порядку пішли в інше місце.

Голова дільниці, де були присутні політики, відреагував на порушення та вжив необхідних заходів. Після зауваження правоохоронців Сіміон та Джорджеску перейшли в місце, що відведене для спілкування з пресою.

Політики порушили одне з важливих правил, згідно з яким представники ЗМІ не можуть брати коментарі всередині дільниці.

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Нагадаємо, в Румунії в неділю, 18 травня, пройшов другий тур президентських виборів. За пост президента змагаються проросійський консервативний кандидат Джордже Сіміоном та проєвропейським мером Бухареста Нікушором Даном.

Під час першого туру виборів перемогу здобув націоналіст Келін Джорджеску. Але його запідозрили у зв'язках з Росією, тому ті результати скасували. Під час другої спроби обрати очільника держави Дан набрав більше голосів за даними екзитполів. Після підрахунку більшості голосів Нікушор Дан лідирує. Це може свідчити про те, що саме його оберуть наступним президентом Румунії.