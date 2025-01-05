Останні дні президентства Байдена: ЗМІ дізналися про плани американського лідера

Американський президент Джозеф Байден перебуватиме на посаді до 20 січня 2024 року. Після цього президентом США стане Дональд Трамп.

ЗМІ дізналися про плани Байдена на останні дні президентства. Зокрема, відомо, що президент США виголосить дві промови, в яких підсумує свої понад 50 років кар'єри на державній службі, передає 24 Канал з посиланням на NBC News.

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Чим займатиметься Байден в останні дні президентства

За даними джерел видання, першу промову Байден присвятить зовнішній політиці та, ймовірно, виголосить її після повернення з візиту до Італії 12 січня.

У ній американський президент може зосередитися на необхідності США підтримувати глобальні союзи, згадавши про розширення НАТО та розбудову відносин в Індо-Тихоокеанському регіоні. Окрім цього, у промові Байден скоріш за все згадає про військову та фінансову підтримку України у війні.

Друга промова президента Сполучених Штатів стане прощальним зверненням до американського народу. У ній він, ймовірно, підсумує свої роки в Білому домі та на держслужбі. За словами джерел NBC News, ці промови ще не готові повністю, однак, команда Байдена вже склала їхній план та теми.

Окрім цього, в останні дні своєї роботи адміністрація американського президента може ухвалити додаткові кроки для протидії внутрішньому тероризму після останніх подій, а Байден, ймовірно, оголосить додаткові помилування людей.