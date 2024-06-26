Ассанж визнав себе винним в оприлюдненні військової таємниці США – і вийшов на волю

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж визнав себе винним в оприлюдненні військової таємниці США. Він уклав угоду з прокурорами Міністерства юстиції США, яка забезпечує його свободу.

Угода завершує багаторічну судову тяганину, яка спровокувала розбіжності щодо свободи преси та національної безпеки.

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Звинувачення подали в середу вранці у федеральному суді Сайпана, столиці Північних Маріанських островів, американської співдружності в Тихому океані.

Справу Ассанжа закрито

Ассанж прибув до суду безпосередньо перед початком засідання, уникаючи запитань журналістів.

Суддя оголосила, що справу Ассанжа закрито і він може вийти із зали суду вільною людиною.

Суд врахував терміня, який засновник WikiLeaks уже відбув у в’язниці, і постановив, що подальшого тюремного терміну не потрібно.

Ассанж полетів до Канберри

Американська влада також відкликала свій запит про екстрадицію.

Острівна територія для угоди була обрана не випадково: Ассанж не хотів визнавати провину на континенті, крім того, острів Сайпан розташований недалеко (3200 км) від Австралії, куди тепер відправився засновник WikiLeaks.

Довідково. Влада США переслідувала Ассанжа за публікацію конфіденційних військових документів, наданих колишнім аналітиком армійської розвідки Челсі Меннінг у 2010 і 2011 роках.

Ассанжу загрожувало у США до 175 років позбавлення волі.