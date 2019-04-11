Ассанжа арештували у Лондоні: що відомо про кімнату, де він провів майже 7 років

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж був арештований у Лондоні на вимогу США. Еквадор позбавив його притулку на території свого посольства.

Хто такий Джуліан Ассанж?Це австралійський журналіст, який заснував у 2006 році організацію WikiLeaks. На її сайті розміщені секретні документи та матеріали, які викривають багатьох світових лідерів. У 2010 році шведські правоохоронні органи звинуватили Ассанжа в сексуальних домаганнях і зґвалтуванні та звернулися до Великобританії з вимогою про екстрадицію.



У 2012 році британський суд ухвалив рішення про арешт і видачу Ассанжа Стокгольму. Відтоді засновник WikiLeaks переховувався у будівлі посольства Еквадору у Лондоні.

На території посольства Еквадору у Лондоні Джуліан Ассанж провів майже 7 років. Вдень 11 квітня поліція Лондона арештувала його у будівлі дипустанови.

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Приводом для затримання стало нібито порушення Ассанжем умов звільнення під заставу у 2012-му.

Пізніше у Скотлан-Ярді уточнили, що Ассанжа арештували на вимогу США, а влада Еквадору дозволила британським правоохоронцям увійти на територію посольства.

Мережу уже облетіло відео, як поліцейські буквально виносять журналіста з будівлі.

Джуліана Ассанжа арештували у Лондоні: дивіться відео

Що відомо про кімнату Ассанжа на території посольства Еквадору?

Нерухомість 24 зібрала інформацію про помешкання Джуліана Ассанжа на території посольства Еквадору у Лондоні, в якому він безперервно провів майже 7 років.

Засновник WikiLeaks попросив притулку у посольстві у червні 2012. Журналіст BBC, який побував у нього в гостях через кілька місяців після цього, згадував, що це була середня за величиною кімната з перегородкою, за якою було ліжко. На стінах приміщення були розвішані блокнотні аркуші із записами.

Заради потреб Ассанжа в одному з приміщень поспіхом обладнали душ.

Головними предметами інтер'єру для австралійського журналіста стали бігова доріжка та ультрафіолетова лампа для засмаги, яка заміняла йому перебування на сонці, писало DW у червні 2017-го.

У кімнаті площею приблизно 20 метрів квадратних разом з Ассанжем жив кіт. Домашнього улюбленця засновнику WikiLeaks подарували його діти.



Разом з Ассанжем у посольстві Еквадору у Лондоні жив кіт//Фото: Getty images

Свого часу працівники посольства пригрозили відправити кота у притулок через те, що Ассанж недостатньо добре за ним прибирав.

У кота на прізивсько Мічі є навіть власний акаунт у Twitter, де він відомий за нікнеймом EmbassyCat.

Балкон, з якого виступав журналіст, перебуваючи на території посольства, теж став доволі впізнаваним.



Балкон, з якого виступав Джуліан Ассанж у посольстві Еквадору у Лондоні

Ассанжа у посольстві навідувало чимало знаменитостей. Частою гостею у нього була відома американська акторка та модель Памела Андерсон.

Here's what we know about Pamela Anderson and Julian Assange's rumored romance https://t.co/9ZknHo25fc pic.twitter.com/PpJaElnYjh — Rolling Stone (@RollingStone) 7 квітня 2017 р.

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