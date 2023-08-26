Усе зроблю, як обіцяла, – дівчина загиблого льотчика "Джуса" опублікувала щемливе фото
Джерело:Меланія Подоляк
Внаслідок зіткнення двох бортів L-39 на Житомирщині загинув пілот "Джус". Його дівчина згодом опублікувала світлину. На ній щаслива пара лежить на траві.
У цивільному житті "Джус" був відомий як Андрій Пільщиков. Загинув льотчик 25 серпня під час виконання завдання. У щемливому дописі Меланія Подоляк подякувала коханому за те, що він дозволив їй обійняти себе ще раз перед вильотом.
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"Джус" зі своєю дівчиною
Зауважимо, що, окрім Андрія Пільщикова, загинуло ще двоє пілотів, які були на бортах літаків L-39 "Альбатрос".
Я дякую тобі, що дав себе ще раз обійняти учора (25 серпня – 24 Кана) перед вильотом. Я все зроблю, як обіцяла,
– написала Меланія.
Загиблий пілот Андрій разом зі своєю коханою / Фото Меланії Подоляк
Редакція 24 Каналу висловлює співчуття усім рідним та близьким загиблих пілотів. Зокрема, коханій "Джуса" Меланії. Вічна пам'ять.
Що відомо про катастрофу
- Підтвердили загибель "Джуса" у Повітряних силах наступного дня після зіткнення двох L-39 – тобто 26 серпня. Як відомо, служив Андрій Пільщиков у 40-й бригаді тактичної авіації. На початку повномасштабного вторгнення як пілот МіГ-29 він брав участь в протиповітряній обороні Києва.
- Мріяв льотчик про польоти на F-16, про що неодноразово заявляв в інтерв'ю для іноземних ЗМІ. Власне, за декілька днів перед його загибеллю партнери оголосили, що передають декілька десятків багатоцільових винищувачів нашій країні.
- Водночас поки невідомі причини цієї катастрофи. У Державному бюро розслідувань заявили, що розпочали кримінальне провадження за 416 Кримінального кодексу України. У ній йдеться про порушення правил польотів чи підготовки до них.