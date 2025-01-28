Україна відновлює дзвінки для російських полонених, але з обмеженнями

Україна відновлює дзвінки для російських полонених, але тільки з дозволу Координаційного штабу. Дзвінки будуть доступні за технічної можливості та за умовами безпеки.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука. Це рішення відповідає вимогам Женевської конвенції та забезпечує обмеження для підозрюваних у злочинах.

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Полонені росіяни отримали дозвіл на дзвінки

За словами Мельничука, полонені зможуть використовувати засоби IP-телефонії, але лише за технічної можливості та дозволу Координаційного штабу.

Полонені, яких підозрюють у злочинах, зможуть телефонувати лише з дозволу слідчого, прокурора або суду.

Народний депутат Олексій Гончаренко, коментуючи цю постанову, зазначив, що її мета – забезпечити полоненим право на спілкування відповідно до положень Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

До слова, у вересні 2024 року, коли Україна заборонила дзвінки військовополоненим, омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що це не порушувало Женевської конвенції, оскільки документ дозволяє лише листування.

Однак у квітні 2024 року петиція з вимогою призупинити надання російським військовополоненим права на телефонний зв'язок набрала необхідні голоси на сайті Кабміну.

Подальша можливість у полонених ворогів зв’язатися з рідними має залежати від політики Росії, яка ведеться стосовно наших захисників,

– йдеться у петиції.

У відповідь на цю петицію прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що телефонні дзвінки є важливими для того, щоб росіяни не боялися здаватися в полон.