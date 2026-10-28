"Дипломатичний спектакль": військовий експерт розкрив задум Путіна у розмовах з лідерами Європи

Володимир Путін провів 90-хвилинні переговори з лідерами Фінляндії та Норвегії, присвятивши більшу частину часу історії слов'ян. Військовий експерт назвав ці контакти Кремля дипломатичним напівфейком.

Військовий експерт та майор ЗСУ Єгор Чечеринда прокоментував це в ефірі 24 Каналу. Він пояснив, що така тактика Москви не має нічого спільного зі справжнім прагненням завершити війну.

Навіщо Кремлю телефонний спектакль

Як зазначає Financial Times, телефонна розмова Володимира Путіна з очільниками Норвегії та Фінляндії майже не торкалася теми реального миру. Замість обговорення негайного припинення вогню очільник Кремля влаштував півторагодинну псевдоісторичну лекцію про середньовіччя та походження слов'янських народів. Європейські представники свідомо вислухали монолог, намагаючись оцінити налаштованість Москви на конструктивні переговори.

Я думаю, що це просто імітація російської сторони якихось намірів продовжувати якісь перемовини щодо якогось миру. Спрямована ця історія виключно на президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та на американських виборців, які мають зрозуміти з цього дипломатичного напівфейку, що Росія є договороздатною,

– наголосив Єгор Чечеринда.

За оцінкою експерта, Кремль переслідує суто практичні цілі: затягнути час заради здобуття військових переваг на полі бою та водночас втримати позиції на європейському ринку енергоресурсів.

Раніше повідомлялося, як Путін влаштував 90 хвилин лекцій про історію європейським посадовцям під час прямого телефонного контакту.