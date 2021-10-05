Дзвінок "від імені СБУ", – Арестович пожартував, що це він та Подоляк "накрили" Facebook

У компанії Facebook стався масштабний 6-годинний збій. Олексій Арестович після відновлення роботи мережі пожартував, що це робота рук радників голови Офісу Президента.

Відповідний допис він опублікував у своєму фейсбуці. Мовляв, він з Михайлом Подоляком "накрили" Facebook, щоб уникнути критики.

До теми Компанія Facebook назвала причину масштабного збою

"Цього разу ми з Подоляком вирішили накрити всі мережі та месенджери, щоб ви не могли вільно обговорювати наші недоліки. Один дзвінок від "... імені СБУ", – написав Арестович



Радник голови ОП знову пожартував / Скриншот допису зі сторінки Арестовича

Скандали за участі Арестовича: останні

Текст публікації Олексія Арестовича:

Цього разу ми з Подоляком вирішили накрити всі мережі та месенджери. Щоб ви не могли вільно обговорювати наші недоліки. Один дзвінок від "... імені СБУ".