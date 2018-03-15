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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
Ян Валетов

Если у РФ имидж гопников, то нечего удивляться, что все относятся к ним так же

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Путин
Путин / Новое время

Уж не помню, сколько раз я писал, что одной из основных составляющих доверительных отношений, как между людьми, так и между странами, является репутация.

Если у стены репутация гопника, то и думать о ней будут соответственно.

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С одной стороны, тут всегда существует опасность нарваться на Сомъ, с другой стороны – эта вероятность крайне низка, потому что Россия в целом соответсвует своей репутации и от нее можно ожидать любую пакость.

Это как лилия на плече, в общем-то ни о чем, но заставляет отнестись с осторожностью – перед вами явно женщина со сложной судьбой и непредсказуемым характером.

То, что сейчас вспыхнуло между РФ и Англией, произошло не вчера и не 4 марта в Солсбери. Россия долго и упорно шла к такому варианту взаимоотношений, демонстративно поплевывая на законы, приличия и международные отношения.

Даже самая миролюбивая страна в мире не выдержала бы наглого хозяйничания чужих спецслужб на своей территории. Даже в нейтральном Лиссабоне во время войны разведки воюющих стран соблюдали политес. Да, и стреляли друг в друга, да, травили и похищали противников, но в пределах установленных правил. А вот россияне в Лондоне были хуже гитлеровцев в Лиссабоне. Они чувствовали себя лучше, чем дома. Свободнее. Безнаказанно. А Великобритания далеко не самая мирная страна.

И процесс пошел.

Разрыв двусторонних отношений, отзыв приглашения Лаврова, высылка 23 дипломатов, созыв СБ ООН. Говорят о целом ряде санкций против российского капитала, прекращении выдачи виз, конфискации счетов...

Англичане умеют, если хотят. А сейчас они захотели.

Может ли быть так, что россияне не виноваты и огребают за чужие грехи? Может. Но маловероятно.

Если животное покрыто перьями, плавает и крякает, как утка – то это утка. Репутация говорит сама за себя.

Можно сколь угодно долго говорить: Да, мы пида**сы! А что вы нам сделаете? А потом искренне обижаться, когда тебя считают пида**сом. Но кто поверит в твою обиду, если ты с гордостью это подтверждал час тому назад?

В общем, искренне надеюсь, что РФ ответит за все сделанное. Если еще дадут по морде авансом, то будет совсем приятно. Желаю верным путинцам и дальше хихикать и глумиться, чтобы потом удивляться: за что эта русофобия? А она за все хорошее, что вы делали окружающим и оставались безнаказанными. Может, вы, наконец-то, подошли к кассе?

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Автор: Ян Валетов
Теги: Новини Росії Великобританія Новини політики Тереза Мей Отруєння Сергія Скрипаля Володимир Путін Публікації
Джерело: Ян Валетов
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