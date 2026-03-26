Як визначити балансову вартість активів?
Деталі пояснили експерти 7eminar. Для обрахунку показника знадобиться середній курс євро за рік.
Для розрахунку балансової вартості активів у євро потрібно розділити підсумок балансу на середній курс валюти за рік.
Знайти його можна на офіційному сайті Нацбанку – закладка "Офіційний курс гривні до іноземних валют (середній за період)" зліва завантажує таблицю Excel. Наприклад, за 2025 рік середній курс становив 47,0635 гривні за євро.
Відповідно до статті 2 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" підприємства класифікують так:
|Критерії
|Мікропідприємства
|Малі підприємства
|Балансова вартість активів
|до 350 тисяч євро включно
|до 4 мільйонів євро включно
|Середня кількість працівників
|до 10 осіб включно
|до 50 осіб включно
|Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
|до 700 тисяч євро включно
|до 8 мільйонів євро включно
До слова, перерахунок чистого доходу від реалізації продукції в євро здійснюється аналогічно балансовій вартості активів.
Що ще варто знати підприємцям?
В Україні податок на прибуток належить до загальнодержавних, його основна ставка складає 18%. Однак існують винятки, зокрема з 2026 року більше змушені платити банки – 50%.
Важливо не плутати його з податком на доходи фізичних осіб. Перший сплачують компанії з отриманого фінансового результату, тоді як ПДФО утримується з доходів громадян.