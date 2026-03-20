Що таке юридична особа та які її види існують?
Крім того, вона може бути як позивачем, так і відповідачем у суді, про що йдеться на сайті Державної податкової служби.
Зокрема сайт Wem.ua вказує ознаки юридичної особи. Серед них:
- Організаційна єдність: статут або договір, органи управління тощо.
- Майнова відокремленість: баланс, рахунки – окремо.
- Самостійна відповідальність за свої активи, незалежно від власників.
Зокрема існують як приватні юридичні особи – ТОВ, АТ (зокрема для великих інвесторів), повні товариства тощо. Так і публічні, не комераційні – комунальні установи, благодійні фонди й тому подібне.
У тексті наголосили: статус перетворює групу людей чи майно на "самостійного гравця".
Вона укладає контракти, купує активи, платить податки, а засновники ховаються за її щитом,
– пише Wem.ua.
Як створити юридичну особу в Україні?
Створення юридичної особи у 2026 році відбувається так:
- Вибір форми та назви.
- Оформлення установчих документів.
- Внесок капіталу готівкою чи майном, а також наявність підтвердження – виписка з банку.
- Подання до реєстратора протягом 24 години (зокрема це можна зробити онлайн через портал "Дія".
- Отримання статусу: виписка з ЄДР, код ЄДРПОУ.
Після – печать (не обов’язкова), рахунок, податкова,
– йдеться у матеріалі.
Зверніть увагу! Кабінет Міністрів у грудні 2025 року затвердив план на 2026 рік щодо поступового припинення ЄДРПОУ. Тобто відбудеться перехід на повний єдиний реєстр.
Що ще слід знати українцям, які мають бізнес?
- Нагадаємо, що 26 грудня 2025 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка відтерміновує набрання чинності запуску е-акцизу. Раніше дата була встановлена на 1 січня 2026 року. Однак її перенесли – на 1 листопада цього ж року.
- Зокрема в Україні хочуть запровадити ПДВ для фізичних осіб-підприємців. Проте далеко не для всіх. Якщо підприємець заробляє понад 4 мільйони гривень на рік, то йому або їй доведеться сплачувати ПДВ.