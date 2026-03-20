Що таке юридична особа та які її види існують?

Крім того, вона може бути як позивачем, так і відповідачем у суді, про що йдеться на сайті Державної податкової служби.

Зокрема сайт Wem.ua вказує ознаки юридичної особи. Серед них:

Організаційна єдність: статут або договір, органи управління тощо. Майнова відокремленість: баланс, рахунки – окремо. Самостійна відповідальність за свої активи, незалежно від власників.

Зокрема існують як приватні юридичні особи – ТОВ, АТ (зокрема для великих інвесторів), повні товариства тощо. Так і публічні, не комераційні – комунальні установи, благодійні фонди й тому подібне.

У тексті наголосили: статус перетворює групу людей чи майно на "самостійного гравця".

Вона укладає контракти, купує активи, платить податки, а засновники ховаються за її щитом,

– пише Wem.ua.

Як створити юридичну особу в Україні?

Створення юридичної особи у 2026 році відбувається так:

Вибір форми та назви. Оформлення установчих документів. Внесок капіталу готівкою чи майном, а також наявність підтвердження – виписка з банку. Подання до реєстратора протягом 24 години (зокрема це можна зробити онлайн через портал "Дія". Отримання статусу: виписка з ЄДР, код ЄДРПОУ.

Після – печать (не обов’язкова), рахунок, податкова,

– йдеться у матеріалі.

Зверніть увагу! Кабінет Міністрів у грудні 2025 року затвердив план на 2026 рік щодо поступового припинення ЄДРПОУ. Тобто відбудеться перехід на повний єдиний реєстр.

