Яку угоду уклали Болгарія та Rheinmetall?

Вартість оборонної угоди складає понад 1 мільярд євро, або близько 1,2 мільярда доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також США замовили артснарядів на 500 мільйонів доларів: їх може отримати Україна

Посадовці зазначають, що цей оборонний проєкт має ключове значення не лише для Болгарії, але й для всієї Європи в цілому. Він допоможе посилити європейські оборонні спроможності після вторгнення Росії в Україну.

Реалізують його у форматі спільного виробництва німецької компанії Rheinmetall і болгарської VMZ.

Більшу частку у проєкті матиме німецька сторона – 51%, у VMZ буде 49%.

Болгарія свою частку профінансує через кредит за механізмом європейської програми SAFE, щоб стимулювати інвестиції в оборону.

Угоду компанії підписали під час церемонії в Раді міністрів у столиці Софії. Контракт завірили гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер та директор VMZ Іван Гецов.

Підписанням цього контракту ми позначаємо початок стратегічного партнерства між болгарською державою та німецьким технологічним концерном, яке змінить майбутнє болгарської оборонної промисловості,

– зазначив на церемонії прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков.

Rheinmetall обіцяє збудувати завод протягом 14 місяців. За словами Паппергера, Болгарія новим виробництвом суттєво підтримає потреби Європи та НАТО у боєприпасах.

Варто знати! Уряд Болгарії повідомив, що на оборонному заводі створять близько 1 000 робочих місць. Виробництво включатиме порох, 155-мм артснаряди та новітні модульні зарядні системи та дозволить посилити оборонну спроможність країни.

Який завод будує Rheinmetall в Україні?

Окрім того, німецький оборонний гігант будує завод із виробництва зброї і в Україні. На ньому планують також виготовляти 155-мм снаряди. Нещодавно було виділено землю у безпечному регіоні України для будівництва заводу, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Rheinmetall сподівається, що виробництво боєприпасів в Україні розпочнеться у 2026 році відповідно до плану.

Проєкт передбачає випуск 150 000 снарядів на рік. Однак Україні прагне збільшити обсяги до 300 000 після запуску.

Важливо! Окрім виробництва снарядів, Україна та Rheinmetall працюють над розвитком спроможностей з ремонту та виробництва бронетехніки.

Які ще проєкти реалізує Rheinmetall?