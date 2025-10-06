Чому на виробництві в Росії виникли проблеми?

Підприємство "Передова Текстильниця" оштрафували на 300 тисяч рублів, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське ЗМІ Mashnews.

Науково-виробнича фірма "Техінком", що спеціалізується на пошитті бронежилетів, мала намір отримати з "Передової Текстильниці" 400 тисяч спецтехніки. Проте фабрика відмовилася від контракту через відсутність арамідних ниток.

Згодом "Передову Текстильницю" оштрафували за це. На фабриці вважали це несправедливим, але 22 вересня Арбітражний суд Москви ухвалив рішення, що підприємство покарали законно.

У суді представники компанії "Передовая Текстильщица" заявили, що для виробництва потрібна арамідна нитка "Руслан", яку в Росії нібито виготовляє лише підприємство "Каменськволокно" з Каменськ-Шахтинська.

Чому "Каменськволокно" не надало арамідні нитки?

"Каменськволокно" залишається ключовим виробником арамідного волокна в Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на російську Асоціацію державних наукових центрів "Наука".

У 2022 році підприємство випустило 242 тонни продукції, тоді як найближчі конкуренти – лише по 4 тонни.

Загалом потужності заводу дозволяють виробляти до 350 тонн волокна на рік, проте після 2022 року імпорт арамідних матеріалів із країн ЄС практично зупинився. Натомість Росія закуповує сировину лише у так званих "дружніх" держав.

Однак ця компанія відмовилася постачати необхідний обсяг сировини через "технічні обмеження". Попри це, фабрика не надала доказів, що виконання замовлення було неможливим.

Аргументи, що завод не має монопольного становища на ринку, не прийняли.

Які проблеми є в галузях Росії?